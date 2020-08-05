МЧС отправит в Бейрут пять самолетов с российскими медиками после взрыва

«Самолетами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели «Центроспаса», специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции», — сообщил телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Всего в Бейрут вылетят пять самолетов МЧС. Всех, кто отправится на помощь пострадавшим при взрыве, снарядят специальными костюмами и необходимыми во время пандемии коронавируса средствами защиты.

Напомним, мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. По предварительным данным, сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали шесть лет назад с борта судна «Rhosus». В результате ЧП погибли более ста человек. Число жертв взрыва может вырасти, так как спасатели все еще разбирают завалы. Ранения получили около четырех тысяч человек. Во время взрыва в атмосферу попали опасные вещества.