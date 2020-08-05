В Пензе 5 августа отключат холодную воду. Адреса

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Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, 5 августа в связи с производством аварийно-восстановительных работ отключат холодное водоснабжение.
Ресурс не будет поступать в дома жителей по следующим адресам:
- ул. Ладожская, 43;
- пр. Строителей, 36а, 46;
- ул. Ладожская, 25, 7,17,19;
- ул. Воронова, 2-16;
- ул. Светлая, 1;
- ул. Карпинского, 44а;
- ул. Кулакова, 9.
Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ.