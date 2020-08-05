Стало известно, где в Пензенской области обнаружили новые случаи Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе на 5 августа.

Так, прирост за сутки пациентов с Covid-19 составил полсотни. Из них 26 обнаружены в Пензе, 12 – в Пензенском районе. Три новых заболевших – в Городищенском районе, по два – в Лунинском, Неверкинском и Иссинском районах. По одному зараженному зарегистрировали в Бессоновском, Никольском и Шемышейском районах.

Также среди пациентов есть дети двух, восьми, одиннадцати лет и трехмесячный младенец.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 56528 человек, а в лабораториях лечебной сети - 139836 жителей», - уточнила Дина Черемушкина.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать масочный режим и не забывать про меры профилактики. Жителям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции.