Пензенские прокуроры назвали сумму похищенного по «делу Бурлакова»

Прокуратура Пензенской области обнародовала новые подробности дела экс-министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова о махинациях с бюджетными деньгами.

В пресс-службе надзорного органа пояснили, что Андрей Бурлаков и его первый заместитель Андрей Персанов приняли решение о возмещении затрат на закупку сельхозтехники в размере 2 920 424 рублей у членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Удача».

Отмечается, что представленные документы не соответствовали предъявляемым требованиям, поскольку указанный кооператив фактически не осуществлял деятельность в сфере сельского хозяйства. Материалы прокурорской проверки по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере направили региональное УФСБ. В отношении Андрея Бурлакова и иных лиц возбудили уголовное дело.

Об обысках у экс-министра стало известно 14 мая. В УФСБ затем сообщили о его задержании. Также впоследствии появилась информация о задержании его первого заместителя Персанова и предпринимателя. Их подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору. 10 июля в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы рассказали о продлении им ареста до 13 октября.

Также 14 июля в ходе внеочередной сессии областного ЗакСобрания приняли решение исключить из перечня государственных должностей Пензенской области должность заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства. 20 июля Андрея Бурлакова уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия.