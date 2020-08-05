6 августа в Пензенскую область вернется жара

На сайте управления МЧС по Пензенском области появился оперативный прогноз погоды на 6 августа.

По данным пресс-службы ведомства, в четверг в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до +31 градуса.

Спасатели предупреждают пензенцев о том, что при жаре необходимо проветривать помещения, избегать прямого воздействия солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.

«Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, так как это приведет к обезвоживанию», - отметили сотрудники МЧС.