Пензенские следователи заинтересовались гибелью мужчины в Суре

В Пензе в Суре недалеко от ул. Лебедевской утонул человек .

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия случилась вечером 1 августа. Очевидцем стал пензенец, который рыбачил недалеко от места происшествия. Он позвонил в полицию. 4 августа стало известно, что погиб 54-летний житель областного центра. Его опознала супруга.

«В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти явилась механическая асфиксия при утоплении», - уточнили в ведомстве.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Это далеко не первый случай гибели людей на воде в регионе. Не так давно в пруду возле горбольницы №6 утонул молодой парень. Пензенцев призывают купаться только в специально отведенных для этого местах и соблюдать меры безопасности.