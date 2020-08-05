Для 450 пензенских пациентов провели телемедицинские консультации

В министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали о том, что за семь месяцев 2020 года для 450 пациентов больниц региона провели телемедицинские консультации со специалистами Национальных медицинских исследовательских центров.

К высокоскоростным каналам связи в настоящее время подключили все поликлиники, больницы и 95% амбулаторий. До конца 2020-го еще 200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) обеспечат интернетом и доступом к единой информационной системе здравоохранения региона. Это позволит сделать современные медицинские технологии более доступными для сельских жителей.

В пресс-центре облправительства отмечают, что телемедицина в Пензенской области развивается давно и успешно. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», медицинская помощь с применением телемедицинских технологий получила широкое распространение. Работа ведется в двух направлениях: первое – общение с коллегами из медорганизаций третьего уровня для получения экспертного мнения в сложных случаях (за семь месяцев проведено 1684 таких консультации), второе - консультации на базе Национальных медицинских центров (с начала года 450 пациентов проконсультировали 521 раз).