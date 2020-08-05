В Пензе 17% выпускников мединститута трудоустроились еще до получения диплома

В мединституте ПГУ состоялся очередной выпуск молодых специалистов. В этом году дипломы получили 515 выпускников.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в числе выпускников – 424 молодых врача, окончивших обучение по специальностям и программам ординатуры «Лечебное дело», «Фармация», «Медицинская кибернетика», «Биотехнические системы и технологии», а также 91 - по специальности «Стоматология». 36 человек получили красный диплом.

Впереди – аккредитация и выбор места работы. Молодые кадры уже ждут в больницах, их обеспечат необходимой поддержкой. Напомним, в регионе действует программа «Земский доктор» и ряд региональных выплат, направленных на привлечение и закрепление молодых специалистов в системе здравоохранения.

По словам специалистов центра трудоустройства ПГУ, почти все выпускники мединститута уже знают, где будут работать, кто-то даже получил приглашение на работу из крупных медицинских учреждений соседних областей и республик. 17% выпускников были трудоустроены уже в момент получения диплома. 83% специалистов продолжат обучение в ординатуре. Больше сотни молодых врачей сразу после прохождения интернатуры и ординатуры поедут в сельские больницы.