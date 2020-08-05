В Пензе проходит областная ярмарка вакансий

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5 августа на Юбилейной площади открылась областная ярмарка вакансий (0+), которую посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
В мероприятии приняли участие более 90 предприятий, которые представили 13,5 тысяч предложений о работе - от сельскохозяйственных холдингов до крупных торговых сетей.
«Вы знаете, что распространение коронавирусной инфекции повлекло за собой снижение экономической активности, у ряда организаций уменьшилось количество сотрудников. Вместе с тем, увеличилось число тех, кто встал на учет в центр занятости. Меня как губернатора области это очень беспокоит», - отметил глава региона Иван Белозерцев.
Он добавил, что на сегодняшний день есть проблема с информированием граждан о вакантных местах.
«Я встречаюсь в районах с простыми гражданами, которые остались без работы. Они не всегда знают, что есть вакантные места, поэтому задача для предприятий и организаций - доводить информацию до людей, что вы ждете их у себя на предприятии, в организации», - подчеркнул губернатор.
Также Иван Белозерцев попросил работодателей обратить особое внимание на уровень заработной платы сотрудников, чтобы у жителей области не возникало желания уехать на заработки в другие регионы.
«Государство поддерживает тех, кто регистрируется в качестве безработных, потому что людям нужно на что-то жить. Попрошу руководителей предприятий и бизнеса, приглашая на работу сотрудников, определяться с заработной платой, а не выставлять у себя на сайте, что зарплата - 12 тыс. рублей», - отметил он.
Кроме того, губернатор потребовал оформлять сотрудников на предприятиях в соответствии с требованиями трудового законодательства.
«Я хочу еще раз обратить внимание, что мы будем активно с этим бороться, с привлечением правоохранительных органов. Взял на работу – оформи, как положено!» - заявил глава региона.
После официальной части Иван Белозерцев оценил предложения компаний и пообщался с работодателями и соискателями.