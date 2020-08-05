Появилось видео момента аварии перед постом ГАИ на выезде из Пензы

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлен момент аварии на выезде из Пензы.

Автор записи пояснил, что сделал ее 4 августа перед арбековским постом ГАИ. Судя по кадрам, легковушка, поворачивая, столкнулась с проезжавшим мимо автомобилем. Официальной информации о наличии пострадавших и причинах произошедшего нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге.