В Роспотребнадзоре рассказали, как разрабатывают вакцину от Covid-19

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается центром «Вектор», соответствует всем необходимым требованиям, при ее создании учитывают отечественный и мировой опыт.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Центр «Вектор» также следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

«Вакцина против нового коронавируса «ЭпиВакКорона» разрабатывается ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с учетом всех обязательных к исполнению требований и нормативных рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации. [...] Строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований дает уверенность в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.