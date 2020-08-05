В Соловцовке пройдет божественная литургия в память об Иоанне Оленевском

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, литургия (0+) начнется в 9 часов, она пройдет в храме преподобного Сергия Радонежского. Богослужение возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Иоанн Оленевский является одним из самых почитаемых в Пензенской области святых. Он рос сиротой, около 60 лет принял сан диакона, трижды арестовывался, в старости стал священником. Люди обращались к нему за духовным советом и исцелением. В день памяти Иоанна Оленевского ежегодно в селе Соловцовка верующие идут крестным ходом, проходят торжества в храме.

