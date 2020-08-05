Пензенцам сообщили, как получить открепительные удостоверения

5 августа пензенцам рассказали о процедуре оформления в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг открепительных удостоверений в рамках Единого дня голосования.

По словам директора центра Надежды Козенко, при посещении учреждения заявителю нужно иметь при себе только паспорт.

«Все 33 МФЦ в регионе с 29 июля принимают заявления от жителей о включении в список избирателей по месту нахождения в день выборов губернатора Пензенской области. Эту работу будут проводить по 8 сентября включительно», - отметила она.

Уточняется, что подать заявление о включении в список избирателей можно как в центре, так и на портале Госуслуг. Этим же принципом могут воспользоваться жители 17 районов для голосования на довыборах в Госдуму по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу. За услугой в МФЦ уже обратилось несколько человек.

Напомним, выборы губернатора Пензенской области и довыборы в Госдуму по 147-му округу назначены на 13 сентября.