Эксперт увидел риск повторения ситуации с вкладами в 1990-е

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил, что ситуация со вкладами россиян с учетом инфляции может повториться как в 1995–1996 годы, когда подобные сбережения не воспринимали как источник приумножения накоплений.

«При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая [ставка ЦБ] — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы, конечно, рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений», — пояснил Анатолий Печатников.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, в 90-е инфляция превышала ставку по депозитам, поэтому и отношение было негативным. Если ситуация продолжится, то россияне начнут искать альтернативу депозитным формам накоплений. В первом полугодии ставки по накопительным счетам превысили значения по вкладам. Но, по словам зампреда банка, говорить о долгосрочной тенденции пока еще рано.

«Пока мы прогнозируем, что доходность по накопительным счетам так же будет сокращаться, как и доходность по срочным депозитам», — резюмировал он.

По его словам, в сентябре ставки по накопительным счетам могут уменьшиться. Значения остановятся на 70-80% от базовой доходности срочных депозитов.