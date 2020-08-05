«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»

Медиахолдинг «Экспресс» отмечает свой первый день рождения: ровно год назад губернатором были подписаны документы о создании такой структуры. Для региона такой опыт был новым.

За короткий промежуток времени руководству и сотрудникам компании удалось проделать огромную работу, чтобы вывести ее из экономического и творческого кризиса. О том, что удалось сделать, и планах на будущее гендиректор медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов рассказал корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Александру Зосимову.

Неожиданное предложение

— Виктор Николаевич, летом прошлого года вы стали генеральным директором телерадиокомпании «Экспресс». Сейчас вы - руководитель уже Государственного автономного учреждения Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс». Расскажите, как так получилось?

— Для того чтобы понять, где мы сейчас находимся, важно уточнить, с чего мы начинали. В июле 2019 года я пришел в телерадиокомпанию «Экспресс», в которую входили четыре подразделения: информационное агентство «Пенза-Пресс», радио «Эхо Пензы» и «Экспресс», а также телеканал. Так вот, когда я принимал ТРК, выяснилось, что у нее - очень большие долги, которые превышали 60 миллионов рублей. И погасить их не было никакой возможности. Аудитория снижалась, авторские программы выпускались только в повторе, а журналисты работали за двух или трех сотрудников, хотя зарплата у них не увеличивалась.

В общем, настроение в компании было упадническое, желания у сотрудников творчески проявлять себя практически не было. Думали, наверное: «Ну, мы все равно скоро умрем, так давайте хоть с музыкой». Для того чтобы спасти региональное телевидение, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение о создании государственного автономного учреждения Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс».

— Вы сразу согласились на предложение занять должность гендиректора ТРК «Экспресс»?

— Когда губернатор предложил мне эту работу, он заранее поставил задачу о создании государственного учреждения на базе ТРК «Экспресс». Это было для меня неожиданное предложение, в котором я немного сомневался.

— Почему сомневались?

— Я работал в разных сферах, но никогда - в области СМИ, хотя по прошлой работе и курировал их.

— Хорошо, а через какое время вы приняли предложение губернатора?

— Я попросил две недели, но он мне дал одну. Посоветовался с семьей, друзьями, коллегами и понял, что СМИ - это довольно интересная для меня сфера деятельности, хоть меня и пригасили на «Экспресс» практически как антикризисного менеджера. Пятого августа 2019 года было создано государственное автономное учреждение «Медиахолдинг «Экспресс».

План спасения

— С чего все начиналось? То есть как осуществлялся план по спасению СМИ?

— В первую очередь, важно было остановить падение всех ресурсов. Например, устранить снижение смотрибельности телеканала или упадническую атмосферу в коллективе, которая подавляла весь творческий потенциал сотрудников, ведь им нужно было думать, прежде всего, о перспективах, а не о том, как выжить. Еще решался вопрос о выборе учредителя медиахолдинга…

— А было несколько кандидатов?

— Да, это минкульт Пензенской области, департамент государственного имущества и департамент СМИ. Провели исследование и выяснили, что чаще всего подобного рода структуры находятся в управлении министерства культуры. Но в ходе длительного спора мы решили, что учредителем станет региональный департамент СМИ, что тоже неплохо. Если подходить к этой теме более подробно, то можно сказать, что она связана с вопросом отношения к журналистике вообще.

— Относиться ли к ней, как к творчеству или ремеслу? Вы об этом?

— Да, важно определиться, что это: творчество, культура или отработка каких-то заказов? Как я считаю, журналист должен и творчески проявлять себя, и думать об информационной безопасности в целом. Иногда государственные СМИ проигрывают в том, что у них много формальных материалов, а значимые события несправедливо обходятся стороной. И если их пускают, например, в эфир, то чаще всего позже остальных. Эту проблему, конечно, необходимо решать.

— Удалось ли повысить или удержать рейтинг какого-нибудь СМИ, входящего в государственный медиахолдинг «Экспресс»?

— Конечно. Нам удалось удержать рейтинг информационного агентства «Пенза-Пресс», предварительно осовременив его дизайн. Несмотря на то, что данное СМИ государственное, оно уже больше года находится в топе самых читаемых медиа в Пензенской области. Еще удалось сохранить рейтинг радио «Экспресс», который из развлекательного мы переформатировали в развлекательно-информационный.

В лидерах медиарынка

— Виктор Николаевич, когда вас назначили на должность генерального директора «Экспресса», вы рассказывали журналистам о том, что у вас есть идеи, с помощью которых можно вывести ТРК «Экспресс» в лидеры пензенского медиарынка. Можете рассказать, какие из них уже удалось реализовать.

— Мы возобновили съемки телевизионных проектов: «Первая студия» и «Концертник», обогатили рубриками утреннюю программу на «Экспрессе», а также начали транслировать наши программы на федеральном телеканале «ОТР», на котором нам выделили пять часов эфира. Еще мы создали аккаунты во всех социальных сетях, чтобы расширить нашу аудиторию.

Хочу добавить, что в сентябре этого года в эфир телеканала «Экспресс» выйдут новые программы, но подробнее об этом позже.

— Расскажите, как сейчас обстоит ситуация с экономической составляющей медиахолдинга?

— Сейчас мы самодостаточны, неубыточны, поэтому планируем выйти практически на полную самоокупаемость.

— Хорошо, а есть еще какие-нибудь идеи, которые вы только планируете реализовать?

— До коронавируса мы планировал создать новую рекламную службу широкого профиля, чтобы можно было делать не только какие-то видеопроекты, но и изготавливать наружную рекламу. Но пандемия внесла свои коррективы, поэтому данную идею пришлось отложить.

— А были какие-нибудь задумки, которые не решили осуществить?

— Да, мы хотели создать единый сайт медиахолдинга, чтобы через него переходить на все наши СМИ. Но потом подумали, что это будет неэффективно, поэтому решили сконцентрироваться на «Пенза-Пресс». Через него можно посмотреть и прямой эфир телеканал «Экспресс», и послушать радио. Еще мы отказались от вещания в аналоговом формате, сочли малоперспективным сотрудничество с операторами спутникового телевидения. Вместо этого мы перешли на Интернет-вещание.

«Экспресс» идет на поправку

— Виктор Николаевич, и в завершение: опишите атмосферу, которая сложилась в стенах медиахолдинга «Экспресс» за последнее время, чтобы таким образом оценить результат проделанной работы за прошедший год.

— Сейчас я замечаю некий творческий подъем в коллективе. Сотрудники начали видеть перспективы, а не отрабатывать свой график только ради зарплаты. Журналисты заинтересованы в работе и реализации новых медийных проектов. У нас - грандиозные планы.