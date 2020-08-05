В Пензе за месяц в полтора раза подорожала геркулесовая крупа

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$ 73 р
€ 86 р
По итогам мониторинга цен на продукты в сетевых магазинах Пензы за июль журналисты информагентства зафиксировали значительный рост стоимости ряда круп, а также муки.
В частности, сильно подорожал геркулес: рост составил 50,02%, средняя стоимость килограмма крупы - 56,89 руб., это на 18,97 руб. больше, чем в июне. Кроме того, на 31,95% стал дороже длиннозерный рис (88,76 руб., на 31,95% больше, чем в прошлом месяце).
На третьем месте по месячному приросту стоимости оказалась мука: средняя цена за килограмм в июле составила 59,2 руб., это на 22,19%, или на 10,75 руб. больше, чем за первый летний месяц.
Подешевели за минувший месяц значительнее всего помидоры (35,90%), картофель (-28, 52%) и подсолнечное масло (-17,13%).
Информагентство обращает внимание на то, что наши мониторинги не претендуют на экспертную точность, их цель - отследить возможные изменения.