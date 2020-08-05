В Кузнецке после столкновения «Калины» с автобусом пострадал ребенок

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Накануне, 4 августа, в Кузнецке произошла авария. В пензенском управлении ГИБДД сообщили о случившемся.
По данным ведомства, ДТП произошло на ул. Приборостроителей в 15:20. Столкнулись Lada Kalina под управлением 35-летнего мужчины и автобус, за рулем которого ехал 55-летний водитель. В результате аварии маленький пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, не лихачить и обдумывать каждый маневр. Необходимо помнить, что любое неверное действие может привести к трагедии. Дети во время движения должны находиться в специальном кресле.