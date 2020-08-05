Пензенцы спасают котенка, в жутких ранах которого завелись опарыши

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети жуткую историю о новом подопечном, который пострадал из-за человеческой халатности.

Котенка назвали Форси. Волонтеры пояснили, что имя малыша созвучно с английским словом «force» (сила). Несколько дней назад малышку сбила машина.

«Водитель вытащил кроху из-под колес и отнес на обочину. Может быть, он думал, что кроха умерла, но он жила. Из-за травмы, гниющих тканей и жары в месте раны очень быстро поселились опарыши и начали заживо поедать малыша, доставляя ему сильные боли», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра предполагают, что у Форси - травма позвоночника.

«Осмотр невролога показал хорошую ГБЧ (глубокую болевую чувствительность), что является неоспоримым плюсом в данной ситуации и дает хорошие шансы на восстановление функций задних лап. Форси очень слабенькая, обезвоженная, у нее все признаки анемии», - уточнили они.

Ночью директор центра Дарья Жалнина следила за состоянием малыша, которого до сих пор беспокоят опарыши. Узнать, как помочь Форси, можно здесь.