«Желаю вам только побед». Екатерина Шнайдер поздравила медиахолдинг с днем рождения

Со дня перехода медиахолдинга «Экспресс» в статус государственного прошел ровно год. 5 августа поздравить телерадиокомпанию приехала Екатерина Шнайдер - начальник Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, являющегося учредителем ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс». Мы побеседовали с Екатериной Васильевной, чтобы узнать ее мнение о результатах работы новой структуры.

- Екатерина Васильевна, сегодня исполняется год со дня основания государственного медиахолдинга «Экспресс». Давайте вспомним, как шла работа по созданию холдинга, с чего все начиналось?

- Ровно год назад на базе региональной телерадиокомпании был создан медиахолдинг, в который вошли информационное агентство «Пенза-Пресс», радио «Экспресс в Пензе» и телеканал «Экспресс». Руководству удалось сохранить старые традиции, коллектив, а также собрать команду уже новых журналистов. За этот год мы прошли достаточно большой путь. Хотелось бы поблагодарить всю творческую команду за идеи, предложения и уже реализованные совместные проекты. Кроме того, мы начали постепенное техническое переоснащение холдинга. Этот процесс будет продолжаться.

Хочу отметить, что работа холдинга в переходный период ни на минуту не прекращалась. Более того, в ноябре началась трансляция программ «Экспресса» на федеральном телеканале ОТР, в первом мультиплексе. Общалась с коллегами из других регионов – не везде взяли на себя такую ответственность, ряд субъектов брал неполный объем времени, который им предоставляли, а многие отказывались от трансляций вовсе. Телеканал «Экспресс» вещает пять часов эфирного времени на ОТР в утренние и вечерние часы. Охват - вся область. .

В целом, работу команды оцениваю как эффективную. Да, есть какие-то сложности, у нас порой возникают споры. Но в ходе обсуждения мы все равно добиваемся результатов. Сегодня реализуется очень много проектов, холдинг рассказывает о достижениях 58-го региона, о людях и о том, как сегодня развивается Пензенская область.

- Какие проекты, родившиеся или возобновленные уже в ГАУ, вы считаете наиболее успешными?

- Если взять информационное агентство «Пенза-Пресс» - это, безусловно, «Жалобная книга». Проект необходимо и дальше продвигать, и мы его поддерживаем, потому что это обратная связь с жителями региона. Люди, которые вам пишут, уверены в том, что вы им поможете. А вы, со своей стороны, делаете все, чтобы подстегнуть представителей органов власти и ответственных лиц для решения проблем пензенцев.

Еще один проект вы реализуете совместно с центром «Мой бизнес», с министерством экономики: рассказываете о лучших практиках, которые сегодня реализуются в Пензенской области по поддержке малого и среднего бизнеса. С 1 июля вступил в силу закон о самозанятых, вы в этой части тоже ведете большую разъяснительную работу. В условиях распространения коронавирусной инфекции, когда бизнес очень сильно пострадал, вы вели информационную кампанию по продвижению тех мер экономической поддержки, которые оказывают федеральное правительство и правительство Пензенской области.

Если говорить о телеканале «Экспресс», то успешный проект, который, на мой взгляд, необходимо продолжать, - это «Большая губерния» (16+).

Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем был продолжен такой формат, как интервью с губернатором Пензенской области. На телеканале «Экспресс» сняли уже несколько выпусков.

Радио «Экспресс в Пензе» очень популярно, сама каждый день, когда еду и на работу, и с работы, слушаю его. В рамках оформления лицензии мы немного поменяли формат радиостанции – теперь она информационно-развлекательная. В эфире звучат новости региона, но они подаются в том ключе, который привычен для слушателей, без формализма. Ребята и утром, и вечером затрагивают очень интересные темы, важные именно для молодежи. Это аудитория, с которой, конечно, важно работать.

- Выросла ли, на ваш взгляд, ответственность сотрудников холдинга перед аудиторией с переходом в ГАУ? Ведь к качеству продукции государственных СМИ предъявляется гораздо больше требований, нежели к той, что выпускают частные медиа.

- Безусловно. И когда создавалось ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс», основным требованием было повышение качества организации журналистской работы. Постепенно мы идем в этом направлении. Хотелось бы еще отметить, что трансляция на федеральном канале ОТР также накладывает большую ответственность, требует подготовки качественных информационных материалов. Да, были определенные скептические высказывания, что телеканал «Экспресс» не справится, но работа ведется, прогресс есть. Хотелось бы, чтобы коллектив постоянно развивался, жил своей работой, предлагал новые идеи. Я знаю, что к следующему сезону вы готовите несколько новых телевизионных проектов.

- Какие перспективы дальнейшего развития «Экспресса» вы видите?

- Это создание новых проектов, модернизация материально-технической базы, повышение интереса пензенцев к ресурсам холдинга.

- Что бы вы хотели пожелать коллективу государственного медиахолдинга в первый день рождения?

- В первую очередь, здоровья. Вы - молодцы, вам удалось сохранить традиции, коллектив и привлечь новых сотрудников. Желаю только побед, участия в межрегиональных, всероссийских журналистских конкурсах, ведь это презентация региона, повышение качества работы. А еще хотелось бы активной работы и с юными журналистами, чтобы медиахолдинг «Экспресс» стал площадкой для роста новых кадров.