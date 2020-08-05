Пензенская область – лидер в ПФО по росту поголовья скота и надою молока

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области сообщили о том, что регион лидирует в ПФО по темпам роста производства молока, надою молока на одну корову, а также по темпам роста поголовья коров и свиней.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, рост производства молока в Пензенской области составил 111,2%, это лучший показатель в округе. Также субъект лидирует по надою на одну корову – 4244 кг, росту указанного показателя – 116,6%, по темпам роста поголовья коров – 103,2% и свиней – 124,2%.

На втором месте Пензенская область по производству скота и птицы на убой (в живом весе) с показателем 207,7 тыс. тонн, а также по темпам роста производства скота и птицы на убой (112,6%) и производства яиц (113,6%).