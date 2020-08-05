В Пензе еще два кандидата в губернаторы получили удостоверения

5 августа в областном избиркоме состоялась очередная выдача удостоверений кандидатам в губернаторы Пензенской области – от «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

«9 июля на общем собрании «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выдвинули кандидатуру Петра Чугая, 29 он подал документы для регистрации, все прошло в соответствии с законодательством. Число подписей - 265, собраны в 23 районах. Рабочая группа установила, что из них недостоверных – 4, итого 261», - сообщил заместитель председателя регионального избиркома Алексей Климухин.

Кандидат от партии «Справедливая Россия» Анна Очкина подала документы для регистрации 29 июля, она собрала 265 подписей в 23 районах, из них недостоверных – 2, то есть всего 263.

Удостоверения им вручил председатель облизбиркома Александр Синюков.

Ранее информагентство сообщало о том, что в пензенском облизбиркоме 31 июля на заседании комиссии выдали первое удостоверение кандидату на пост губернатора. Его получил Иван Белозерцев («Единая Россия»). 4 августа аналогичные документы получили кандидаты Олег Шаляпин (КПРФ) и Александр Васильев (ЛДПР).