Пензенская область – в топ-10 регионов РФ по индексу производства сельхозпродукции

Пензенская область – лидер в ПФО и на 10 месте в России по индексу производства аграрной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, по итогам первого полугодия 2020-го индекс производства сельхозпродукции в Пензенской области составил 111,1% к аналогичному периоду прошлого года. По этому показателю субъект лидирует в ПФО и входит в топ-10 регионов страны.

Также в министерстве ранее рассказали о том, что Пензенская область – лидер в ПФО по темпам роста производства молока, надою молока на одну корову и по темпам роста поголовья коров и свиней.