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05.08.2020г.
В Иссе жестоко расправились с таксистом и подожги его авто

В Иссе жестоко расправились с таксистом и подожги его авто

Ср, 05.08.20 16:59
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Следователи завершили уголовное дело по факту смерти мужчины в поселке Исса Пензенской области.

По данным следствия, 5 марта на улице Лебедева между таксистом и пассажиром случился конфликт, в ходе которого злоумышленник отверткой ударил водителя в грудь. Мужчина погиб в салоне Lada Granta. После этого сельчанин поджог автомобиль, в котором находилось тело. Машина полностью сгорела.

«Противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Мокшанского района и заключили под стражу. Уголовное дело по данному факту направлено в суд.

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04.08.2020 08:33
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03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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