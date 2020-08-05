В Иссе жестоко расправились с таксистом и подожги его авто

Следователи завершили уголовное дело по факту смерти мужчины в поселке Исса Пензенской области.

По данным следствия, 5 марта на улице Лебедева между таксистом и пассажиром случился конфликт, в ходе которого злоумышленник отверткой ударил водителя в грудь. Мужчина погиб в салоне Lada Granta. После этого сельчанин поджог автомобиль, в котором находилось тело. Машина полностью сгорела.

«Противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Мокшанского района и заключили под стражу. Уголовное дело по данному факту направлено в суд.