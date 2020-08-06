print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +31
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+31 оС

$ 73 р

€ 86 р

15:33
06.08.2020г.
Центр «Мой бизнес» принял участие в областной ярмарке вакансий в Пензе

Центр «Мой бизнес» принял участие в областной ярмарке вакансий в Пензе

Чт, 06.08.20 14:31
Просмотров: 213

5 августа Фонд поддержки предпринимательства принял участие в областной ярмарке вакансий на Юбилейной площади в Пензе.

На мероприятии работала консультационная зона центра «Мой бизнес», где специалисты фонда рассказывали посетителям ярмарки, с чего начать создание своего бизнеса, как зарегистрироваться и выбрать подходящую под специфику дела организационно-правовую форму.

«В нашей информационной зоне безработный гражданин сможет узнать, во-первых, как начать свое дело с нуля, а во-вторых, какие меры поддержки ему может оказать государство», - подчеркнул Сергей Матюкин, директор Фонда поддержки предпринимательства.

«Мы рассказываем посетителям ярмарки, как начать свое дело, каким образом это можно сделать в настоящий момент, какой поддержкой можно воспользоваться на старте, а также какие новые режимы существуют и внедрены в Пензенской области для того, чтобы занятие предпринимательской деятельностью было максимально комфортным, удобным и интересным», - рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова

Она добавила, что особенно интересной эта информация будет для граждан, которые предоставляют услуги или продают товары собственного производства.

«С 1 июля начал действовать новый налоговый режим для самозанятых. Воспользовавшись им, предприниматели или юридические лица смогут платить налог по льготной ставке. Это очень удобно и экономично, поэтому люди смогут работать на себя официально», - отметила Наталья Солодилова.

«Я работала в салоне красоты, но во время пандемии потеряла место. Узнав о том, что я могу оказывать свои услуги, не устраиваясь в парикмахерскую, обрадовалась. Особенно приятно, что можно получить поддержку на продвижение своих услуг, допустим, в соцсетях», - поделилась жительница Пензы Анна.

«Моя дочь занимается прикладным искусством, у нее очень здорово выходит, и она хотела бы зарабатывать этим. Я решила взять для нее буклет с информацией, чтобы она смогла обратиться в Центр поддержки предпринимателей и ей там рассказали, как она сможет оформить свою деятельность. Думаю, особенно ее заинтересует возможность обучаться ведению своего бизнеса», - поделилась посетительница ярмарки Наталья.

Сегодня на базе центра оказываются консультационные услуги для субъектов малого и среднего бизнеса, организуются и проводятся обучающие мероприятия. Начинающих обучат финансовому и бизнес-планированию, расскажут о государственной поддержке, возможности получения кредитов и других финансовых ресурсах, а также окажут правовую поддержку.

Задать вопросы по ведению бизнеса предприниматели могут в центр «Мой бизнес» по адресу: г. Пенза ул. Герцена, 14, или по телефону «горячей линии» 8-800-555-19-58.

 

Читайте также:
Телеведущая Настя Ивлеева сделала фото с чем-то черным на лице
15:10
Черногория открыла границы для российских туристов
15:07
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс