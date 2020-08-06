Центр «Мой бизнес» принял участие в областной ярмарке вакансий в Пензе

На мероприятии работала консультационная зона центра «Мой бизнес», где специалисты фонда рассказывали посетителям ярмарки, с чего начать создание своего бизнеса, как зарегистрироваться и выбрать подходящую под специфику дела организационно-правовую форму.

«В нашей информационной зоне безработный гражданин сможет узнать, во-первых, как начать свое дело с нуля, а во-вторых, какие меры поддержки ему может оказать государство», - подчеркнул Сергей Матюкин, директор Фонда поддержки предпринимательства.

«Мы рассказываем посетителям ярмарки, как начать свое дело, каким образом это можно сделать в настоящий момент, какой поддержкой можно воспользоваться на старте, а также какие новые режимы существуют и внедрены в Пензенской области для того, чтобы занятие предпринимательской деятельностью было максимально комфортным, удобным и интересным», - рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова

Она добавила, что особенно интересной эта информация будет для граждан, которые предоставляют услуги или продают товары собственного производства.

«С 1 июля начал действовать новый налоговый режим для самозанятых. Воспользовавшись им, предприниматели или юридические лица смогут платить налог по льготной ставке. Это очень удобно и экономично, поэтому люди смогут работать на себя официально», - отметила Наталья Солодилова.

«Я работала в салоне красоты, но во время пандемии потеряла место. Узнав о том, что я могу оказывать свои услуги, не устраиваясь в парикмахерскую, обрадовалась. Особенно приятно, что можно получить поддержку на продвижение своих услуг, допустим, в соцсетях», - поделилась жительница Пензы Анна.

«Моя дочь занимается прикладным искусством, у нее очень здорово выходит, и она хотела бы зарабатывать этим. Я решила взять для нее буклет с информацией, чтобы она смогла обратиться в Центр поддержки предпринимателей и ей там рассказали, как она сможет оформить свою деятельность. Думаю, особенно ее заинтересует возможность обучаться ведению своего бизнеса», - поделилась посетительница ярмарки Наталья.

Сегодня на базе центра оказываются консультационные услуги для субъектов малого и среднего бизнеса, организуются и проводятся обучающие мероприятия. Начинающих обучат финансовому и бизнес-планированию, расскажут о государственной поддержке, возможности получения кредитов и других финансовых ресурсах, а также окажут правовую поддержку.

Задать вопросы по ведению бизнеса предприниматели могут в центр «Мой бизнес» по адресу: г. Пенза ул. Герцена, 14, или по телефону «горячей линии» 8-800-555-19-58.