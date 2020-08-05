Россияне стали тратить столько же средств, сколько и до пандемии

Объем платежей по картам россиян в июле увеличился на 5% по сравнению с мартом этого года и июлем 2019-го. Это говорит о том, что жители стали тратить столько же средств, сколько и до пандемии.

По данным телеканала «360» со ссылкой на «Российскую газету» и данные ВТБ, в сети кредитной организации россияне в июле потратили 209 миллиардов рублей. В основном люди покупают одежду и электронику.

Траты в кафе и ресторанах из-за пандемии нового вируса снизились даже после отмены ограничений на 19%. Россияне предпочитают экономить на общепите и услугах, оплачивать которые стали меньше на 12%. Онлайн-покупки после снятия жестких ограничений среди россиян по-прежнему в моде — уровень трат на дистанционный шопинг увеличился на 26% по сравнению с мартом.

«Июль стал первым месяцем после марта, когда объем транзакций россиян по картам показал прирост год к году. На это повлияло расширение работы торговых точек и сферы услуг в большинстве регионов страны, а также восстановление платежеспособности граждан», — подчеркнул заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.