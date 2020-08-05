Любовница рэпера Энди Картрайта будучи в Пензе получила SMS от мертвого певца

Любовница умершего и расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) рассказала о том, что во время визита в Пензу она получила сообщение от возлюбленного, который на тот момент уже был мертвым.

Девушка пояснила, что познакомилась с исполнителем в 2014 году. Несмотря на взаимную симпатию, дальше переписки в Сети дело не зашло. Вновь они встретились в 2017 году. На тот момент у рэпера уже были жена и ребенок, но это не помешало им начать любовные отношения.

«Через некоторое время жена рэпера узнала о его интимной связи на стороне и попыталась вернуть мужа. По словам любовницы, обнаружив ее волосы на толстовке супруга, женщина сначала побрилась налысо, а после перекрасилась в блондинку, дабы сильнее походить на светловолосую «разлучницу», - сообщил РЕН ТВ.

По словам девушки, у жены Энди в последнее время начались срывы. Она отметила, что исполнитель все чаще думал о том, чтобы уйти к ней от жены, которая терроризировала соперницу сообщениями о том, что ее муж – «сумасшедший, лунатик, алкоголик».

Последний раз Картрайт виделся с возлюбленной в марте, после чего она уехала в Пензу. Любовники продолжили переписку в Сети. Последнее сообщение девушка получила 27 июля. Она сообщила, что выезжает в Санкт-Петербург, после чего пришел ответ: «Какие предложения?».

Девушка заподозрила неладное и решила, что это написала его жена. О гибели любимого она узнала из СМИ.

Напомним, о смерти рэпера Энди Картрайта стало известно 30 июля. После смерти он был расчленен. Части тела музыканта были найдены в квартире на Невском проспекте, расфасованные по пяти пакетам. В расчленении призналась супруга рэпера. При этом она сообщила, что Энди якобы умер от передозировки наркотиков. Женщину задержали. В СМИ пишут, что артист скончался 25 июля.