Стали известны имена пензенских депутатов с самым большим доходом за год

На сайте Гордумы обнародовали доходы народных избранников за 2019 год. Журналисты информагентства проанализировали сведения, указанные в документе, и выяснили имена самых состоятельных пензенских депутатов, а также тех, кто за минувший год задекларировал самый маленький доход.

Согласно информации, указанной в документе, самый большой доход за период с 1 января по 31 декабря 2019 года задекларировал Дмитрий Акимов - 117 млн 533 тыс. 601 рубль, его супруга – 2 млн 980 тыс. 215,75 рублей. Также у депутата в собственности – два участка (2033 и 1115 кв. метров), два жилых дома (73,5 и 487,3 кв метров), три нежилых помещения (41, 130,9 и 130,3 кв метров). Также в пользовании у него находится квартира площадью 89,9 кв метров. Кроме того, народному избраннику принадлежат легковой автомобиль «ГАЗ», прицеп и гусеничный экскаватор.

Жене Дмитрия Акимова принадлежат четыре квартиры (площадью 46,7, 45,60, 89,90 и 73,40 кв метров), участок в 44 кв метра, гараж в 33,4 кв метра, три нежилых помещения (69,3, 37 и 85,6 кв метров соответственно) и автомобиль Mercedes-Benz. У супругов – три несовершеннолетних ребенка, у каждого в собственности – участок (доля 5/100, площадь 2033 кв метра), два жилых дома (доля 5/100, площадь 73,5 и 487,3 кв метра), а также квартира площадью 89,9 кв метров в пользовании.

На втором месте по размеру дохода – Денис Желиховский, за год он заработал 15 млн 222 тыс. 521,77 руб. Ему принадлежат пять участков общей площадью 4 млн 290 тыс. 995 кв метров, квартира (122,5 кв метра), гараж (26,6 кв метров), также в пользовании у депутата – квартира (63,5 кв метров). Годовой доход супруги составил 5 млн 55 тыс. 116,3 рублей, она владеет 17 участками площадью от 118 до 9747 кв метров, тремя домами, квартирой, четырьмя нежилыми помещениями, одним нежилым зданием и шестью автомобилями (Land Rover Range Rover, BMW X3 XDRIVE D, Ford Focus и три отечественных «Лады»). У депутата – трое несовершеннолетних детей, один из них за год заработал 12 тыс. 57,22 рублей. У них в пользовании – по две квартиры.

Замыкает тройку депутатов, задекларировавших наибольший доход, Роман Петрухин: он за 2019 год заработал 13 млн 98 тыс. 207,36 рублей. У него в безвозмездном пользовании находятся три квартиры площадью от 49,5 до 69,9 кв метров, также народному избраннику принадлежит Renault Megane-II. Жена Романа Петрухина задекларировала доход в 747 тыс. 312,91 рублей, она имеет в индивидуальной собственности две квартиры (41,7 и 49,5 кв метров), одну - в общей долевой (37,5 кв метров) и две – в безвозмездном пользовании (по 69,9 кв метров).

Глава города Владимир Мутовкин за год заработал 2 млн 498 тыс. 871,82 рубль, его супруга – 529 тыс. 87,26 рублей. У депутата в собственности – квартира (1/4 доли, площадь 66,9 кв метров), гараж (27 кв метров), три участка (от 31 до 2500 кв метров) и два дома (67,4 и 43,6 кв метров). Также ему принадлежат три иномарки: Chevrolet, Kia UM (SORENTO) и Kia XM FL (SORENTO), последний автомобиль был продан в декабре 2019 года, но на нового владельца не зарегистрирован. У жены в собственности – лишь 1/4 доли квартиры площадью 66,9 кв метров.

Самый скромный доход задекларировала 22-летняя Кристина Бабынина - 41 тыс. 271,37 рублей. У нее в пользовании находится квартира площадью 44,8 кв метров.