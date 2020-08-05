В Пензе наградили членов избирательных комиссий региона

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин 5 августа вручил награды членам избирательных комиссий, которые обеспечили достойное проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории региона.

Спикер отметил высокий уровень подготовки, грамотное, профессиональное исполнение своих обязанностей членами областной, территориальных и участковых избирательных комиссий.

Как пояснили в пресс-службе регионального ЗакСобрания, более 800 тыс. жителей проголосовали по поправкам в главный закон страны (76,46% от общего числа избирателей), свыше 85% голосующих одобрили внесенные поправки, 14,3% проголосовали против. На участках работали почти 9,5 тыс. человек, контролировали процесс более 6 тыс. наблюдателей.

Валерий Лидин выразил уверенность в том, что предстоящие в Единый день голосования выборы пройдут на таком же высоком уровне. Он вручил членам избирательных комиссий почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма.