Пензенец попался на крючок мошенников при покупке iPhone

Попытка сэкономить на подарке обернулась финансовыми потерями. Житель Пензы, увидев в интернете объявление о срочной продаже iPhone всего за четыре тысячи рублей, решил приобрести его для дочери. То, что подобные гаджеты стоят, как минимум, в четыре раза дороже, гражданина не смутило.

«Гражданин позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка и сообщила, что готова отправить данное устройство почтой после предварительной оплаты. После этого он перевел деньги на банковскую карту злоумышленницы. Однако по данному номеру ему больше никто не ответил. Сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была установлена личность продавца. Ей оказалась жительница Кузнецка 1996 года рождения», - рассказала дознаватель отдела дознания ОП №3 УМВД России по городу Пензе Ирина Бондарева.

Девушка призналась, что изначально планировала заработать на человеческой доверчивости. iPhone у нее действительно был, но, продемонстрировав его на сайте объявлений, она сдала его в ломбард. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.