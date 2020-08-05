Государственному медиахолдингу «Экспресс» исполнился год

Сегодня, 5 августа исполнился ровно год, как «Экспресс» вещает в составе государственного медиахолдинга. И речь идет не только о телеканале. В него также вошли радиостанция, информагентство, 16 структурных подразделений и около ста сотрудников. Как известно, историю любого успешного предприятия или организации создают, прежде всего, его работники. По случаю первого дня рождения обновленного «Экспресса» был подготовлен цикл сюжетов о людях, которые составляют костяк медиахолдинга. И первый наш герой не нуждается в особом представлении.

Он приходит на работу раньше всех и уходит одним из последних. Некогда обычный учитель истории Павел Прохоренков - уже долгие годы одна из самых узнаваемых персон в региональном медиапространстве.

«В детстве я представлял, что хожу рядом с памятником Первопоселенцу, рядом с музеем одной картины и рассказываю о Пензе. Фактически мои мечты детства воплотились в реальность», - прокомментировал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

На «Экспрессе» Павел Прохоренков трудится более 20 лет. Начинал журналистом, затем долгое время был главным редактором и редактором авторских и тематическим программ. В структуре государственного медиахолдинга - генеральный продюсер. По сути, это генератор идей. От Павла во многом зависит творческая составляющая проектов и то, в каком виде продукт выйдет в эфир.

«Это симбиоз знаний, опыта и желания. Мне кажется, что он один из ведущих сотрудников, на которого я опираюсь и в котором я уверен. Понимаю, что он сделает все так, как надо - профессионально и качественно», - сказал генеральный директор медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов.

«В его голове рождаются абсолютно неожиданные и гениальные вещи. Я не знаю, как это происходит. Он создан для этой работы», - отметил главный редактор медиахолдинга «Экспресс» Алексей Седов.

«Несомненно, Павел очень творческий человек. Я бы сказал, что он душа ТВ «Экспресс». Каждый проект, над которым мы с ним работает - по-своему уникален. Он отличается какой-то особой креативностью», - пояснил руководитель группы телеоператоров медиахолдинга «Экспресс» Владислав Барменков.

За 21 год работы на «Экспрессе» Павел Прохоренков придумал и воплотил в жизнь более 60 телепроектов. В поисках интересного контента и необычных героев, несколько раз вдоль и поперек исколесил всю Пензенскую область. Сейчас генеральный продюсер медиахолдинга трудится над созданием первой в своей практике документальной ленты. Это фильм, посвященный 150-летию со дня рождения Александра Куприна. Что из этого получится - увидите уже через месяц, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.