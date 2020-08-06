Уникальный пензенский памятник светофору может переехать на новое место

В среду во всем мире отмечают еще и день светофора. 5 августа значится в календаре как день рождения электрического регулировщика. В нашем городе есть даже памятник виновнику сегодняшнего торжества. Кстати, нечто подобное можно увидеть только в Пензе и Лондоне.

Он делает нашу жизнь безопасной. На него мы ежедневно несколько раз обращаем внимание. Светофор - электрический регулировщик дорожного движения, жизнь без которого - сложно представить. Однако еще в начале 20 века такая конструкция была в диковинку. Впервые прототип современного устройства установили в Американском Кливленде 106 лет назад. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении цвета издавал звуковой сигнал. Именно со дня его открытия принято вести историю светофоров. В Советском Союзе первый появился лишь в 1930 году в Ленинграде. С тех пор его несколько раз совершенствовали. Старые списывали. В Пензе из них в 2011 году даже создали дерево.

В городской администрации нам пояснили: светофорное дерево не работает по техническим причинам. Более того, в скором времени, вероятнее всего, оно и вовсе исчезнет из этого сквера: там планируют провести капитальную реконструкцию в связи со строительством кукольного театра. Где именно обретет свой уголок полюбившийся пензенцам памятник, пока неизвестно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.