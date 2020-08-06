В Тамале открылась новая спортплощадка стоимостью 4,5 млн рублей

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Звеня медалями, самые сильные и ловкие тамалинцы выходят на спортивный парад. Свои достижения юные боксеры, пловцы, атлеты и футболисты демонстрируют на торжественном открытии новой многофункциональной площадки.
Площадку, где можно заниматься физкультурой, баскетболом и волейболом обустроили в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Привели в порядок и прилегающую территорию парка - заасфальтировали тротуары, высадили деревья и организовали парковку.
«Вы предпочитаете компьютерным играм занятия физкультурой и спортом, поэтому вы такие красивые, сильные, уверенные всегда. Это всегда вам поможет в жизни. Я выражаю истинные слова благодарности педагогам и тренерам, подвижникам в спорте», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Кроме того, Иван Белозерцев пообещал, что по программе «Комплексное развитие сельских территорий» там вскоре установят тренажеры, обустроят трибуны, и модернизируют пешеходную зону. Ну а местные творческие коллективы, которые приняли участие в церемонии открытия спортивного объекта, совсем скоро выйдут на профессиональную сцену - в сентябре в Тамале после реконструкции откроется районный дом культуры, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.