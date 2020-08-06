Губернатор нанес визит многодетной семье из Тамалы

Около трех тысяч пензенских семей уже получили удостоверение - «Многодетная семья Пензенской области». В нашем регионе их начали выдавать весной. Супругам Максимовым, которые воспитывают пятерых ребятишек, документ лично вручил глава области в рамках рабочей поездки в Тамалинский район.

Главу региона встречают в большом семействе Максимовых. Деловой разговор то и дело перебивает детский смех - супруги воспитывают пятерых ребятишек. Старшей дочке - 17 лет, а младшему сыну - всего годик. При этом их отец успевает еще руководить собственной животноводческой фермой, в хозяйстве - 600 коров.

«Поставили новое оборудование и начали потихоньку работать. С каждым годом строили новые объекты. В 208 году построили телятник на 100 с лишним голов, в 2019-ом восстановили еще один на 180», - рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Вадим Максимов.

В этом году в планах построить ангар и новый телятник, и, таким образом, создать пять новых рабочих мест. Во всех начинаниях фермера поддерживает супруга - в этом году они отпраздновали 15-летие совместной жизни. Галия Максимова уверена - любые дела будут идти в гору, если дома царит любовь и уважение, тем более в многодетной семье.

«Без строгости у нас никак. Везде должен быть порядок и контроль. Я очень благодарна своему мужу. Бывает, что он не спит по ночам, чтобы у нас все было», - сказала многодетная мама Галия Максимова.

В завершении своего визита губернатор Иван Белозерцев вручил Максимовым удостоверение многодетной семьи. Оно дает возможность пользоваться льготами при посещении бассейнов, катков, театров, музеев и других культурных объектов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.