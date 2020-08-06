На Западной поляне в Пензе прошла акция «Лето в городе»

Накануне на Западной поляне состоялся праздник. Десятки местных жителей в этот вечер не смогли остаться дома.

В период школьных каникул на площадке перед зданием городского лицея №55 непривычно многолюдно. Жителей улицы Мира и соседних домов привлекли туда звуки музыки. На территории учебного учреждения прошла акция «Лето в городе» (0+). Эпидобстановка в регионе позволяет проводить массовые мероприятия.

Для зрителей силами воспитанников детской школы искусств «Весна» организовали небольшой концерт. Не скучают и мастера по аквагриму. У них на выбор несколько десятков изображений. По соседству работает спортивная площадка. На ней для местных подростков устроили небольшие соревнования по мини-футболу. Мальчишки соскучились по активным играм на свежем воздухе. Желающих погонять мяч собралось на несколько команд.

До конца месяца акцию «Лето в городе» проведут еще во многих дворах областного центра. Затем в каждом крупном микрорайоне состоится более масштабный праздник. К примеру, в Первомайском для его организации рассматривают три площадки. Это станет своеобразной подготовкой ко дню рождения Пензы. День города будет отмечаться в этом году три дня - с 4 по 6 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.