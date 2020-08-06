Пензенцы стали чаще жаловаться на очереди, которые возникают в МРЭО ГИБДД

Съемочная группа телеканала «Экспресс» решила разобраться, почему так происходит и отправились сегодня на место. Оказалось, что скопления людей вполне можно избежать. По крайней мере в этом уверены специалисты регистрационно-экзаменационного отдела.

Один купил машину или мотоцикл и пришел оформить документы, второй - пытается заменить старое водительское удостоверение на новое, третий - сдает экзамены на права. И таких с самого утра там - десятки. Основная масса граждан стоит в живой очереди в надежде как можно быстрее добраться до специалиста.

Те, кто сдает или пересдает экзамены, получают документы в первые 15 минут каждого часа. В соседних окнах обслуживают граждан, подавших заявление на ту или иную услугу в интернете на едином портале госуслуг. Однако не все приходят к назначенному времени. И из-за этого тоже образуются большие очереди.

О широких возможностях интернет-сервисов до сих пор знают не все, поэтому в ГИБДД еще раз напоминают: услуги по регистрации транспортного средства и получению водительского удостоверения уже несколько лет как доступны в электронном виде. И сделать это предлагается не только через портал «Госуслуги».

«Можно подать заявление на замену водительского заявления по электронной почте на адрес, размещенный на официальном сайте ГАИ Пензенской области. Для замены удостоверения граждане могут обратиться в МФЦ», - пояснил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Кроме того, можно не торопиться и тем, у кого срок действия удостоверения истекает этим летом. Из-за пандемии коронавируса действие таких документов продлено вплоть до 31 декабря включительно. Так что эта категория автомобилистов совсем не обязана спешить в МРЭО и удлинять очередь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.