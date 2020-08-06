Жители Тамалинского района обратились к губернатору по поводу аварийного дома

Сразу несколько вопросов, касающихся жилья, жители Тамалинского района адресовали лично главе региона. Один из них - о признании многоквартирного дома аварийным озвучили супруги Фроловы из рабочего поселка, которые пришли на прием граждан.

Так выглядит двухэтажка по улице Коммунистической, в которой Денис и Юлия живут уже 7 лет, в последние годы кирпичная кладка начала сильно рушиться. Особенно там, где располагаются нежилые квартиры. Таких из 18 - ровно половина. Обратившиеся уточнили, что их дом включен в перечень объектов региональной программы капитального ремонта. Но его начала ждать очень долго. Люди думают, что было бы правильнее признать дом аварийным.

«Им надо найти всех, кто там проживает и провести общее собрание, чтобы единогласно проголосовать», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Мы пояснили, что нужно заключение экспертной организации о переносе сроков, позавчера поступило обращение уже по аварийности. Выясняем все нюансы и даем людям разъяснения», - прокомментировал заместитель главы администрации Тамалинского района Евгений Гуреев.

Иван Белозерцев отметил, что, для начала, специалисты должны провести обследование жилого объекта и дать заключение, а уже после можно будет принять решение - капитально ремонтировать дом, либо расселять жильцов. Он поручил ответственным лицам взять вопрос на особый контроль, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.