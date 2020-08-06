На Юбилейной площади в Пензе прошла масштабная ярмарка вакансий

Скопление людей наблюдалось 5 августа на Юбилейной площади. Однако это никаких возмущений не вызвало, а скорее наоборот. Там впервые прошла масштабная областная ярмарка вакансий. Свои представительства развернули сразу около ста ведущих предприятий и организаций региона.

А вариантов предостаточно. По периметру Юбилейной площади разместились представители различных предприятий и организаций и у каждого с десяток свободных вакансий. Если в период пандемии в регионе было всего около девяти тысяч вакансий, то сейчас, когда производства вновь набирают мощности, квалифицированных сотрудников стало сильно не хватать.

В столь масштабном формате ярмарка вакансий прошла в регионе впервые. Ее открыл губернатор. В своем приветственном слове он обратился к работодателям, призвав беречь как новые, так и старые кадры.

«Я хочу еще раз обратить внимание на то, что мы будем активно с этим бороться. С привлечением правоохранительных органов. Взял на работу - оформи как положено трудовые отношение, плати чистую заработную плану. Это будет правильно и справедливо. Тогда молодежь будет держаться за рабочее место, что будет способствовать развитию предприятия», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В свою очередь, представители кадровых служб предприятий говорят, что толковые специалисты, особенно в сфере легкой промышленности, в большом дефиците.

Кстати, как заверили нам организаторы, если по итогам работы этой ярмарки удастся трудоустроить достаточное количество граждан, то ее сделают традиционной, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.