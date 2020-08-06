В ЗакСобре поблагодарили граждан, участвовавших в организации голосования

В здании регионального парламента сегодня вспоминали уже прошедшие выборы. Туда пригласили тех, кто в условиях пандемии ежедневно общался с сотнями избирателей, следил за правомерностью происходящего и обеспечивал санитарную безопасность. Теперь они, наконец, смогли снять маски и показать свои улыбки.

Люди, которые буквально творили историю. Они участвовали в организации голосования по поправкам в конституции. И теперь получают благодарности в Законодательном собрании Пензенской области. Наблюдатели и избиратели вряд ли узнают ((Архив, плашка: досье)) сейчас этих женщин. 7 дней их лица скрывали маски и защитные экраны. Работать в таких условиях было не просто.

«Комиссии достойно справились с этой работой и показали высочайший уровень профессионализма», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Благодарности законодательного собрания получили члены участковых, территориальных и областной избирательных комиссий.

А также те, кто ходил с ящиками для голосования по домам и дворам, ездил в отдаленные села, где невозможно было организовать стационарный пункт, а транспортное сообщение с более крупными населенными пунктами затруднено.

«Была поставлена задача: в довольно короткий срок выполнить ряд определенных организационных действия и мероприятий. Нам пришлось организовать работу в новых формах, которые мы еще не применяли», - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Всего в организации голосования по поправкам в конституцию были задействованы больше девяти с половиной тысяч жителей региона, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.