Егор Крид сделал тату с кодом Пензенской области

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Уроженец Пензы, рэпер Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) порадовал фанатов новой фотографией в Instagram‑аккаунте, на которой показал свои новые татуировки.
«Новый мерч [обозначение продукции с определенной символикой – прим. ред.] на ваши руки», - написал он.
Судя по снимку, Крид набил на руках имена «Марина» (так зовут его маму) и «Валентина» (бабушка Егора). Также на большом пальце левой руки у знаменитости появились цифры «58». Фанаты сразу догадались, что это код Пензенской области, где прошло детство рэпера. Подписчики отметили, что числа являются счастливыми для певца.
Ранее артист анонсировал новый