Егор Крид сделал тату с кодом Пензенской области

Уроженец Пензы, рэпер Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) порадовал фанатов новой фотографией в Instagram‑аккаунте, на которой показал свои новые татуировки.

«Новый мерч [обозначение продукции с определенной символикой – прим. ред.] на ваши руки», - написал он.

Судя по снимку, Крид набил на руках имена «Марина» (так зовут его маму) и «Валентина» (бабушка Егора). Также на большом пальце левой руки у знаменитости появились цифры «58». Фанаты сразу догадались, что это код Пензенской области, где прошло детство рэпера. Подписчики отметили, что числа являются счастливыми для певца.

Ранее артист анонсировал новый

Источник фотографии: Скриншот - https://www.instagram.com/p/CCtGTjtn30t/