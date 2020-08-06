В Пензенской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила об очередной жертве коронавирусной инфекции.
По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 63-летней жительницы региона. Женщина страдала от множества сопутствующих заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы и ожирение, однако причиной смерти стал Covid-19, осложненный пневмонией.
Напомним, Пензенская область перешла на третий этап снятия ограничений. Режим самоизоляции сохраняется для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы не заразиться, необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки и тщательно мыть руки по возвращении домой.