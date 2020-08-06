В Чемодановке завершают замену ветхого центрального водопровода

В селе Чемодановка Пензенской области подходит к концу заявленный срок замены центрального водопровода на ул. Кузнецова – 10 августа. Журналисты информагентства связались с главой администрации сельсовета Жанной Николаенковой, чтобы выяснить, укладывается ли подрядчик в график.

«На ул. Кузнецова уже работы по прокладке завершены, сейчас последние врезки жителям доделывают, практически все готово. Воду возвращали этапами, по мере врезки, у большей части жителей она есть уже две-три недели. В настоящее время вода есть во всех домах», - рассказала корреспонденту Жанна Николаенкова.

Напомним, 27 июня подрядчик приступил к замене ветхого центрального водопровода протяженностью в четыре километра на ул. Кузнецова. В этот же день жителям отключили воду. Таким образом, ремонтные работы заняли более месяца.