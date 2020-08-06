Волочкова в пачке и пуантах «ошпагатила» два вертолета

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором продемонстрировала свой любимый гимнастический элемент — шпагат.

Звезда очень гордится своей растяжкой и демонстрирует ее фолловерам при любом удобном случае. В этот раз балерина посетила авиацентр «Воскресенск». На месте она исполнила шпагат между двумя гиропланами.

«Автожир - это гибрид самолета и вертолета, называемый гиропланом. Это безопасный вид транспорта, способный совершать посадку с выключенным двигателем. На желтеньком я полетала с профессиональным пилотом. Он помог мне отчасти снизить мою аэрофобию, поскольку я очень боюсь летать на самолетах. А беленькие я померила мерой своего шпагата», - сообщила артистка.

Комментариев к публикации нет, потому что Волочкова их запретила. По всей видимости, она предпочитает оценивать свой успех по числу лайков.

