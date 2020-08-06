Волочкова в пачке и пуантах «ошпагатила» два вертолета

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Звезда очень гордится своей растяжкой и демонстрирует ее фолловерам при любом удобном случае. В этот раз балерина посетила авиацентр «Воскресенск». На месте она исполнила шпагат между двумя гиропланами.
«Автожир - это гибрид самолета и вертолета, называемый гиропланом. Это безопасный вид транспорта, способный совершать посадку с выключенным двигателем. На желтеньком я полетала с профессиональным пилотом. Он помог мне отчасти снизить мою аэрофобию, поскольку я очень боюсь летать на самолетах. А беленькие я померила мерой своего шпагата», - сообщила артистка.
Комментариев к публикации нет, потому что Волочкова их запретила. По всей видимости, она предпочитает оценивать свой успех по числу лайков.