Студентам-архитекторам из Пензы предложили заняться благоустройством районов

В правительстве региона состоялась встреча губернатора Ивана Белозерцева со студентами Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

5 августа будущие архитекторы представили свои проектные предложения по завершению обустройства оборонительного вала и концепции реновации подвесного моста в Пензе. Также в рамках встречи художник Алексей Февралев рассказал об организации арт-галереи на улице Суворова.

Губернатор высоко оценил представленные работы и предложил студентам заняться благоустройством районов области в зачет практики в вузе.

«В муниципальных образованиях региона сейчас активно развиваются проекты по созданию комфортной среды, предлагаю вам подключиться к этой работе. Хочется, чтобы районные центры не уступали областному, но местным архитекторам зачастую не хватает свежего взгляда», - отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что готов обсудить этот вопрос с ректором строительного университета. Также глава региона предложил студентам принять участие в новогоднем оформлении Пензы.

«Хотелось бы, чтобы в итоге получилось творчески, красиво и грамотно», - подчеркнул губернатор.