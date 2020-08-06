Седокова засветила бронзовый загар и внушительный размер груди на пляже в Майами

Певица Анна Седокова продолжает радовать фанатов снимками со своего отдыха в Instagram‑аккаунте.

«Love. Sex. Magic (Любовь. Секс. Магия – прим. ред.)», - подписала знаменитость и прикрепила фото.

Судя по кадру, Седокова позирует вместе со своим возлюбленным на фоне пляжа. Пара похвасталась шикарным бронзовым загаром. Певица выбрала для снимка полосатый слитный купальник, который отлично подчеркнул ее фигуру. Фолловеры засыпали исполнительницу комплиментами по поводу ее красивой фигуры и объемной груди, а также отметили, что молодые люди отлично смотрятся вместе.

«Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Супер-пара», «Ярко. Сочно. Горячо», «Фигура просто бомбезная», - восхитились пользователи.