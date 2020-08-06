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06.08.2020г.
Седокова засветила бронзовый загар и внушительный размер груди на пляже в Майами

Седокова засветила бронзовый загар и внушительный размер груди на пляже в Майами

Чт, 06.08.20 09:49
Просмотров: 162

Певица Анна Седокова продолжает радовать фанатов снимками со своего отдыха в Instagram‑аккаунте.

«Love. Sex. Magic (Любовь. Секс. Магия – прим. ред.)», - подписала знаменитость и прикрепила фото.

Судя по кадру, Седокова позирует вместе со своим возлюбленным на фоне пляжа. Пара похвасталась шикарным бронзовым загаром. Певица выбрала для снимка полосатый слитный купальник, который отлично подчеркнул ее фигуру. Фолловеры засыпали исполнительницу комплиментами по поводу ее красивой фигуры и объемной груди, а также отметили, что молодые люди отлично смотрятся вместе.

«Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Супер-пара», «Ярко. Сочно. Горячо», «Фигура просто бомбезная», - восхитились пользователи.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.instagram.com/p/CDeAak6ATBU/
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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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