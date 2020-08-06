В России доставка товаров может подорожать в два раза

По сообщению «Известий» , из-за новых СанПиНов стоимость доставки товаров из магазинов может увеличиться в два раза – в среднем до 600 рублей.

Как рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), проект СанПиНов находится на утверждении в Роспотребнадзоре. Документ запрещает перевозить бытовую химию в одном автомобиле с продуктами питания, из-за чего расходы компаний на транспорт увеличатся.

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, в итоге, стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300-350 рублей», - пояснил президент АКИТ Артем Соколов.

Он отметил, что компании нацелены на оптимизацию бизнеса и снижение расходов на логистику.

«Сегодня компании осуществляют совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, при этом их прямой контакт исключен - товары отделены не только первичной упаковкой, но и вторичной, а также размещены в автомобиле в разных секциях», - добавил Артем Соколов.

В управлении Роспотребнадзора заявили, что мера коснется только транспортировки агрохимикатов и товаров бытовой химии, которые содержат опасные вещества.