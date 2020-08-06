Нюша показала ягодицы во время рассуждения об экопроблемах

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Певица Нюша порассуждала в своем Instagram-аккаунте об экологических проблемах, опубликовав аппетитный снимок.
Звезда – известная экоактивистка. В этот раз она затронула тему мирового океана.
«[…] К концу 21 века каждые десять лет многие прибрежные земли будут подвержены таким экстремальным паводкам, которые ранее происходили лишь раз в столетие... Количество таких районов увеличится на треть. В зоне особого риска — Великобритания, север Франции и Германии, юго-восточный Китай, север Австралии, северо-восточное побережье США, Бангладеш, штаты Западная Бенгалия и Гуджарат в Индии.
Океан - важнейшая часть нашей планеты и нам необходимо заботиться о нем так, как он заботится о нас», - отметила она.
Однако публикацию Нюша сопроводила далеко не снимком океана – на кадре звезда позирует на фоне растений в откровенном красном купальнике. Наряд подчеркивает аппетитные ягодицы звезды.
Фанаты разделились на два лагеря: одни восхитились фигурой артистки и засыпали ее комплиментами, другие высказали недовольство по поводу откровенного снимка, отметив, что это «очень вульгарно».