Нюша показала ягодицы во время рассуждения об экопроблемах

Звезда – известная экоактивистка. В этот раз она затронула тему мирового океана.

«[…] К концу 21 века каждые десять лет многие прибрежные земли будут подвержены таким экстремальным паводкам, которые ранее происходили лишь раз в столетие... Количество таких районов увеличится на треть. В зоне особого риска — Великобритания, север Франции и Германии, юго-восточный Китай, север Австралии, северо-восточное побережье США, Бангладеш, штаты Западная Бенгалия и Гуджарат в Индии.

Океан - важнейшая часть нашей планеты и нам необходимо заботиться о нем так, как он заботится о нас», - отметила она.

Однако публикацию Нюша сопроводила далеко не снимком океана – на кадре звезда позирует на фоне растений в откровенном красном купальнике. Наряд подчеркивает аппетитные ягодицы звезды.

Фанаты разделились на два лагеря: одни восхитились фигурой артистки и засыпали ее комплиментами, другие высказали недовольство по поводу откровенного снимка, отметив, что это «очень вульгарно».