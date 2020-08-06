В Пензенской области еще 51 человек выздоровел от Covid-19

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о жителях региона, которые справились с Covid-19.
За сутки из больниц области выписался 51 пациент. За время пандемии в регионе переболели коронавирусом 5775 человек.
Напомним, режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется носить маски, перчатки и тщательно мыть руки для избежания заражения.