Стали известны последние данные по Covid-19 в Пензенской области

Array ( [temp] => +29 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 86 р
На сайте стопкоронавирус.рф появились данные о заболевших пензенцах на 6 августа.
В настоящее время в регионе зарегистрирован 6801 случай заражения, из них новых - 52. При этом уже 5775 пациентов вылечились, 86 скончались.
В целом по России число зараженных увеличилось на 5267 человек и составило 871894. При этом выздоровели 676357 пациентов, умерли 14606 больных.
Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты.