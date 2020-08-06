Стали известны последние данные по Covid-19 в Пензенской области

На сайте стопкоронавирус.рф появились данные о заболевших пензенцах на 6 августа.

В настоящее время в регионе зарегистрирован 6801 случай заражения, из них новых - 52. При этом уже 5775 пациентов вылечились, 86 скончались.

В целом по России число зараженных увеличилось на 5267 человек и составило 871894. При этом выздоровели 676357 пациентов, умерли 14606 больных.

Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты.