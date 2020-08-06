В Арбеково квадроцикл с маленьким пассажиром влетел в торговый павильон

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В микрорайоне Арбеково случилась авария. В пензенском управлении ГИБДД сообщили о случившемся.
По данным ведомства, 4 августа в 14:25 на ул. Ладожской 26-летний водитель квадроцикла Allroad не справился с управлением и въехал в торговый павильон. В результате ДТП водитель и маленький пассажир транспорта были госпитализированы.
По факту случившегося проводят проверку.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и напоминают об ответственности за их нарушение.