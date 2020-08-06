В Арбеково квадроцикл с маленьким пассажиром влетел в торговый павильон

В микрорайоне Арбеково случилась авария. В пензенском управлении ГИБДД сообщили о случившемся.

По данным ведомства, 4 августа в 14:25 на ул. Ладожской 26-летний водитель квадроцикла Allroad не справился с управлением и въехал в торговый павильон. В результате ДТП водитель и маленький пассажир транспорта были госпитализированы.

По факту случившегося проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и напоминают об ответственности за их нарушение.