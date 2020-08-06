Пензенец чудом избежал лобового столкновения с иномаркой

Пензенец в одной из групп в соцсети «ВКонтакте» поделился видео с авторегистратора, на котором он едва не попал в аварию.

На кадрах запечатлен лихой маневр водителя иномарки, заставивший автора ролика вдавить педаль тормоза в пол.

«Девушка за рулем. Интересно, она меня видела? Тормозил до дыма, скорость была чуть меньше 60 км/ч. Повезло...» - рассказал в своем посте пользователь.

В комментариях не одобрили манеру вождения нарушителя ПДД.

«Слабоумие и отвага…», «Тяжелый случай... К окулисту, видимо, спешила», - высказались подписчики группы.

Сотрудники ГИБДД просят строго соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратным и внимательным при совершении маневров на дороге, чтобы не допустить трагедии.